Nina Moric “a pezzi”: Carlos Maria è andato a vivere con Fabrizio Corona, il suo sfogo (Di domenica 6 settembre 2020) Carlos Maria Corona ha compiuto da poco 18 anni ed ha deciso di andare a vivere con il padre. Nina Moric, chiacchierando con gli estimatori su Instagram, ha reso nota la decisione del suo unico figlio: “Ha 18 anni e quindi decide lui dove vivere, probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto... L'articolo Nina Moric “a pezzi”: Carlos Maria è andato a vivere con Fabrizio Corona, il suo sfogo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Nina Moric “a pezzi”: Carlos Maria è andato a vivere con Fabrizio Corona, il lungo sfogo di una madre.? ?????? Ti r… - lumeeleonora : @graf_lorenz La zia di Nina Moric... - Pamela56132182 : #NinaMoric ha molti problemi esistenziali ovvio che il ragazzo non puo' vivere con lei visto che si tratta di una p… - massimogrossi2 : @Donato_pg @Nonnadinano Per le donne invece “vado da Corona” (per i meno esperti ex marito di Nina Moric). - zazoomblog : Nina Moric abbandonata dal figlio Carlos che ora vivrà con il padre - #Moric #abbandonata #figlio #Carlos -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric Moric, Carlos ha deciso di vivere con Corona: la reazione di Nina Gossip e TV Nina Moric “a pezzi”: Carlos Maria è andato a vivere con Fabrizio Corona, il suo sfogo

Carlos Maria Corona ha compiuto da poco 18 anni ed ha deciso di andare a vivere con il padre. Nina Moric, chiacchierando con gli estimatori su Instagram, ha reso nota la decisione del suo unico figlio ...

Moric, Carlos ha deciso di vivere con Corona: la reazione di Nina

Nina Moric, ‘sedotta e abbandonata’. Stavolta non si tratta di un fidanzato, bensì di suo figlio Carlos che compiuta la maggiore età ha deciso di vivere con il padre Fabrizio Corona. A renderlo noto è ...

Carlos Maria Corona ha compiuto da poco 18 anni ed ha deciso di andare a vivere con il padre. Nina Moric, chiacchierando con gli estimatori su Instagram, ha reso nota la decisione del suo unico figlio ...Nina Moric, ‘sedotta e abbandonata’. Stavolta non si tratta di un fidanzato, bensì di suo figlio Carlos che compiuta la maggiore età ha deciso di vivere con il padre Fabrizio Corona. A renderlo noto è ...