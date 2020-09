Marmolada: il ghiacciaio rischia di sparire entro il 2035 (Di domenica 6 settembre 2020) entro i prossimi 15 anni si rischia di perdere per sempre il più grande ghiacciaio dolomitico, quello della Marmolada. I cambiamenti climatici stanno avendo effetti devastanti e anche piuttosto repentini sul gruppo montuoso delle Alpi che si staglia fra il Trentino e il Veneto. Un recente studio di un team di scienziati italiani ha riportato … Leggi su periodicodaily

