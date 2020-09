Italia Under 21, Nicolato: “Contro la Svezia gap fisico notevole” (Di domenica 6 settembre 2020) “Contro la Svezia partiamo con un gap fisico notevolissimo: già tradizionalmente la Svezia e i paesi del nord in generale sono squadre che corrono molto, affrontarli alla loro diciottesima di campionato e noi appena usciti dagli ombrelloni non è così semplice”. Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha presentato alla vigilia del match contro la Svezia i temi di questa sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. La lista dei giocatori è stata ridotta a 23 unità: “Anche tra i nostri ragazzi non c’è stata una preparazione omogenea, immagino che sarà una partita in cui dovremo soffrire, speriamo di farlo nel modo giusto. Abbiamo chiamato giovani per ... Leggi su sportface

BersaniLeda : RT @Sciandi: In questo pezzo su questa storia orrenda (La Stampa) sono riportati numeri eloquenti: in Italia, 38mila disabili under 65 vivo… - enzogoku69 : @ivanzamoranobam Sai trovo strano che ogni calciatore Inter e fuoriclasse e quelli del Napoli sono fossi o bidoncin… - CasaleNews : Basiletti campionessa d’Italia under 14 #CasaleMonferrato #Monferrato - ematr_86 : RT @canottaggio1888: Europei Under 23 di Duisburg. Doppio Pesi Leggeri Femminile: titolo Europeo per l’Italia vinto dominando palata su pal… - Cremonaoggi : Giro d'Italia Under 23, Biesse Arvedi protagonista Colleoni terzo, Conca 5° -