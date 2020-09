Il Premier Conte a ESOF 2020: “La ricerca è un bene comune, l’Italia continua a brillare” (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo il Premier Giuseppe Conte sono 4 gli obiettivi fondamentali e prioritari della ricerca in Italia, nello specifico occorre “favorire la ricerca integrata multidisciplinare, rafforzare la ricerca di base, promuovere la ricerca ‘mission oriented’, avvicinare ricerca a formazione“: è quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio in occasione della cerimonia di chiusura di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) a Trieste. La ricerca “è un bene comune, l’Italia continua a brillare nei svariati campi e continua a formare eccellenti studiosi. La ricerca, in quanto ... Leggi su meteoweb.eu

chedisagio : Ascoltando Conte ieri e ripensando al discorso di Draghi solo 20 giorni fa, beh... Il confronto è imbarazzante. Dit… - AnnalisaChirico : Tace per gg, poi interviene non per spiegare quando e come sarà presentato un piano nazionale in grado di essere ap… - AnnalisaChirico : Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal dopoguerra, il premier Conte mostra di non avere contezza… - AnnaMariaCastel : Giuseppe Conte, Luigi Bisignani: scaricato da Vaticano e Mattarella nonostante l'azione di Casalino, il suo tempo s… - Antiogu60 : Andate a CAGARE! COGLIONI!! #LiberaInformazione #RotoliDiStampaigienica #RazzistidellaInformazione #Orgoglio5Stelle… -