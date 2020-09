Il ct del Portogallo: “Ronaldo sta meglio, verrà con noi in Svezia” (Di domenica 6 settembre 2020) Cristiano Ronaldo sta meglio. L’infezione al dito del piede che lo ha costretto a saltare la sfida con la Nazionale portoghese contro la Croazia sembra rientrare lentamente. A confermarlo, c’è il fatto che CR7 oggi si è regolarmente allenato insieme ai compagni e anche le parole del ct portoghese, Fernando Santos a A Bola. “Si è allenato, si sente meglio e intanto verrà con noi in Svezia. Non ha nessuna lesione, deve recuperare da un’infezione”. Ronaldo sarà quindi a disposizione per la trasferta in Svezia. La partita è in programma martedì alle 20.45. Domani è prevista la partenza della squadra. L'articolo Il ct del Portogallo: “Ronaldo sta meglio, verrà con noi in Svezia” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

