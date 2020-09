Frittata di zucchine con cotto formaggio e rucola (Di domenica 6 settembre 2020) Questa ricetta di è veramente una ricetta comoda e veloce, potete utilizzarla quando organizzate le cene o gli aperitivi a buffet o anche per i pasti quotidiani in famiglia. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 4 uova1 zucchina grande100 g di prosciutto cotto130 g di formaggio a fette30 g di rucolaSale fino q.b.Olio per friggereOlio evo q.b.Iniziate la preparazione della lavando la rucola, e sminuzzandola con le forbici, poi lasciatela sgocciolare in uno scolapasta. Intanto lavate e tagliate le zucchine a pezzetti e poi friggete in padella con dell’olio di semi. Intanto sbattete le uova e aggiungete del sale. Quando le zucchine saranno dorate, toglietele con una schiumarola e lasciatele freddare per qualche ... Leggi su termometropolitico

Nella cucina di Benedetta Rossi non mancano mai le uova oltre alla farina, latte e olio e la ricetta dei muffin di frittata è una delle cene che la food blogger riesce a preparare in poco tempo. E’ un ...

