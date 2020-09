Formula 1, Renault cambia nome: dal 2021 sarà Alpine F1 Team (Di domenica 6 settembre 2020) Nuovo nome per il Team Renault in Formula 1. Dal 2021 la scuderia si chiamerà infatti Alpine F1 Team, con tanto di livrea rivoluzionata nei colori come si evince dal post su Twitter di pochi minuti fa. Brand già di successo nel mondo del rally e dell’endurance, Alpine potrà comunque fregiarsi del supporto di Renault che rimane quindi nel circus della Formula 1 come costruttore e fornitore del motore. 🔵 Alpine F1 Team enters Formula 1 🔵 Starting from the 2021 season, Groupe Renault’s Team becomes Alpine F1 Team, equipped with a ... Leggi su sportface

danielesparisci : Renault, la svolta di De Meo: dal 2021 il team correrà con il nome Alpine 'E Con @alo_oficial ci divertiremo' 'S… - sportface2016 : #Formula1 Nuovo nome per il Team #Renault, che dal 2021 sarà #Alpine F1 Team - Hidegkuti78 : @FormulaHumor L'obiettivo è cambiare il nome in Formula A, avendo solo scuderie che iniziano con la A Sauber --> A… - thelastcornerit : UFFICIALE – La Renault cambia nome in Alpine per il 2021 - FormulaPassion : #F1 | #BreakingNews: #Alpine prenderà il posto di #Renault dal 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Renault Formula Renault Eurocup | Vicky Piria sostituisce l'infortunato Marinangeli | P300.it P300.it | News F1 e Motorsport F1 | Dal 2021 addio alla Renault, la squadra si chiamerà Alpine F1 Team

Era nell’aria da qualche giorno, adesso è ufficiale: dal 2021 non avremo più la Renault in Formula 1. La squadra francese infatti si chiamerà Alpine F1 Team. Questo brand renderà omaggio all’esperienz ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Monza: Hamilton in pole, è 8 su 8 per la Mercedes

In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Italia a Monza, ecco che occorre certo fare un passo indietro: che cosa era successo infatti proprio qui so ...

Era nell’aria da qualche giorno, adesso è ufficiale: dal 2021 non avremo più la Renault in Formula 1. La squadra francese infatti si chiamerà Alpine F1 Team. Questo brand renderà omaggio all’esperienz ...In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Italia a Monza, ecco che occorre certo fare un passo indietro: che cosa era successo infatti proprio qui so ...