Dall’Uruguay: Suarez-Juve, domani esame per il passaporto comunitario (Di domenica 6 settembre 2020) L’indiscrezione arriva direttamente dall’Uruguay è sta rimbalzando sui media spagnoli. Secondo il programma Polideportivo domani mattina Luis Suarez sarà al consolato italiano per sostenere l’esame utile a ottenere il passaporto comunitario, uno degli ostacoli per la trattativa con la Juventus. Un altro indizio sul futuro dell’attaccante del Barcellona. Foto: Twitter Barcellona L'articolo Dall’Uruguay: Suarez-Juve, domani esame per il passaporto comunitario proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Juve, dall'Uruguay insistono: 'Suarez vuole andare a Torino': Suarez vuole solo la Juve. A raccontarlo è il massimo… -

