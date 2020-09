Coronavirus in Campania, i dati aggiornati del 5 settembre: 100 casi positivi (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 5 settembre l‘Unità di crisi regionale comunica i dati aggiornati con 100 nuovi casi positivi ai quali vanno aggiunti altri 83 positivi relativi a test effettuati nei giorni scorsi. Questo il bollettino di oggi fornito dall’Unità di crisi regionale sul contagio da Coronavirus: positivi del giorno: 100 (*) … Leggi su 2anews

