Coronavirus a Napoli, insegnanti e personale scolastico in fila per il test sierologico (Di domenica 6 settembre 2020) insegnanti e personale scolastico in fila oggi a Napoli per sottoporsi al test rapido sierologico per il covid-19 nell'ambito di uno screening nazionale organizzato dall'Ordine dei medici di... Leggi su ilmattino

Corriere : Troppi positivi al Cardarelli di Napoli: i vertici dell’ospedale chiudono il pronto soccorso - fanpage : Napoli, dieci positivi al coronavirus in ospedale: chiuso il pronto soccorso del Cardarelli - Corriere : Troppi positivi al Cardarelli: l’ospedale costretto a chiudere il pronto soccorso - paceinguerra : RT @mattinodinapoli: Coronavirus a Napoli, insegnanti e personale scolastico in fila per il test sierologico - mattinodinapoli : Coronavirus a Napoli, insegnanti e personale scolastico in fila per il test sierologico -