Coronavirus: +179 casi in 24 ore, scendono isolamenti (Di domenica 6 settembre 2020) VENEZIA, 06 SET - Crescono di 179 nuovi casi i contagi da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, confermando il trend degli ultimi giorni; il totale da inizio pandemia è a 23.944 casi. Lo riporta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Durante l’emergenza coronavirus la Svezia non ha voluto imporre alcuna misura di lockdown, a differenza della maggior parte degli altri Paesi europei. Decisione che ha avuto un prezzo in termini di co ...

CORONAVIRUS VENETO, BOLLETTINO 6 SETTEMBRE/ +179 casi, 12 terapie intensive

In attesa del nuovo bollettino coronavirus offerto entro mezzogiorno dall’Azienda Zero della Regione Veneto, i dati visti nell’ultimo aggiornamento di ieri pomeriggio alle 17 mostrano un aumento dei c ...

