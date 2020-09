Colleferro, 21 enne perde la vita in una rissa: ecco cosa è successo (Di domenica 6 settembre 2020) Nella notte tra il 5 e il 6 di Settembre a Colleferro un giovane ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita a causa di una spedizione punitiva. Willy Montiero è stato ucciso a causa dei colpi e pugni che gli hanno inferto con violenza un gruppo di ragazzi. La tragedia si è consumata a Colleferro, nei giardinetti pubblici di largo Oberdan. Purtroppo è stata inutile la folle corsa all’ospedale, il giovane ha perso la vita una volta raggiunto il presidio ospedaliero di Colleferro. Maggiori informazioni sulla vittima e sulla dinamica dei fatti Willy Montiero era un giovane ventunenne di origini capoverdiane, in questo periodo abitava insieme al padre a Paliano. In queste ore le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, ... Leggi su quotidianpost

