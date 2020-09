Autovelox, che rivoluzione: arrivano in città. E i ciclisti avranno la precedenza (Di domenica 6 settembre 2020) I dispositivi anti velocità si potranno usare per ridurre la velocità anche nelle strade urbane di quartiere e locali, mentre oggi sono previsti solo per le strade a scorrimento. Novità anche per chi pedala: ecco tutte le novità del codice della strada Leggi su repubblica

