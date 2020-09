Archeologia, scoperta un dente da latte di 48.000 anni fa: è dell’ultimo Neandertaliani italiano (Di domenica 6 settembre 2020) Un dente da latte ritrovato presso il Riparo del Broion, sui Colli Berici, in Veneto, testimonia la presenza di uno degli ultimi Neandertaliani in Italia. Il piccolo dente – un canino – è appartenuto ad una bambina o un bambino Neandertal di 11 o 12 anni vissuto circa 48.000 anni fa: si tratta del resto neandertaliano più recente dell’Italia settentrionale. La scoperta – i cui risultati sono pubblicati sul “Journal of Human Evolution” – è stata guidata da un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna e dell’Università di Ferrara. “Questo lavoro è frutto della sinergia di diverse discipline e specializzazioni”, dice Matteo Romandini, ricercatore ... Leggi su meteoweb.eu

Scoperto dente da latte di 48mila anni fa

Un dente da latte ritrovato presso il Riparo del Broion, sui Colli Berici, in Veneto, testimonia la presenza di uno degli ultimi Neandertaliani in Italia. Il piccolo dente - un canino - è appartenuto ...

