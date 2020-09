Accoltellamento a Birmingham nella notte: cosa è successo (Di domenica 6 settembre 2020) Diverse persone sono state accoltellate nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Birmingham, la seconda città più grande dell’Inghilterra. “Stiamo ancora lavorando per stabilire cosa sia successo durante l’Accoltellamento a Birmingham la scorsa notte“: questo è quanto riferito dalla polizia britannica. Accoltellamento a Birmingham: sconosciuto il numero di feriti Si tratta di … Leggi su periodicodaily

ilpost : Sono state accoltellate diverse persone a Birmingham, in Regno Unito - Crusade95058801 : Accoltellamenti in strada a Birmingham, diversi feriti - ninaeffemele : RT @ilpost: Sono state accoltellate diverse persone a Birmingham, in Regno Unito - giuliabottini : Accoltellamenti in strada a Birmingham, diversi feriti - giorgita_ : RT @ilpost: Sono state accoltellate diverse persone a Birmingham, in Regno Unito -