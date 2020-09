A Venezia 77, “Salvatore: Shoemaker of dreams” di Luca Guadagnino (Di domenica 6 settembre 2020) Salvatore Ferragamo sfoglia la gallery Comincia tutto da un libro, l’affascinante e a volte ingenua autobiografia di Salvatore Ferragamo, “Il calzolaio dei sogni”. «Vi prego, guardate oltre alla storia del ragazzino scalzo e incolto, che è diventato un calzolaio famoso e cercate il piacere che avrete camminando bene» scrive nella prefazione che, per la sua eccentricità, deve avere incantato Luca Guadagnino, regista del docufilm che sarà presentato oggi in anteprima e fuori concorso alla Mostra del Cinema di ... Leggi su iodonna

