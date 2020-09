Usa, professoressa finge di essere nera per anni: “Ho mentito in continuazione, sono bianca” (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo molti anni in cui si è finta una donna nera, finalmente Jessica Krug ha rivelato la sua vera identità. La professoressa della George Washington University, che ha assunto numerose identità – da una donna nordafricana fino a una nera caraibica – ha rivelato infatti di essere in realtà bianca di Kansas City con origini ebraiche. “Ho costruito la mia vita su delle bugie, mentendo in continuazione. Il mio comportamento è l’epitome dei diversi modi in cui le persone non nere abusano delle culture di queste persone” ha precisato la donna. Leggi su sportface

bisagnino : La professoressa ora confessa 'Io finta nera per far più soldi' - ilgiornale : La Georgetown University di Washington ha appena annunciato di avere avviato un’indagine interna a carico della fin… - nonstop9981 : Usa, professoressa universitaria confessa: 'Per anni finsi di essere afroamericana' - msn_italia : Usa, professoressa universitaria confessa: 'Per anni finsi di essere afroamericana' - lawfox65 : @sgretolatore @GiacomoRisitano @fabrizio_ab @ASpezzachini @alfredoferrante Basta leggere i giornali. La settimana s… -