Uomini e Donne: Gemma Galgani fidanzata con un chirurgo plastico? L’indiscrezione (Di sabato 5 settembre 2020) Gemma Galgani si è fatta un lifting al viso Come tutti ben sanno, lunedì prossimo 7 settembre alle 14:45 su Canale 5 riparte la nuova stagione di Uomini e Donne. Quest’anno vedrà il Trono classico e over nella stessa puntata come è accaduto nella parte finale prima della pausa estiva. Già a fine agosto sono state realizzate delle registrazioni,di conseguenza abbiamo delle succulente anticipazioni. Dopo l’addio di Gemma Galgani al 26enne Nicola Vivarelli, la dama torinese sembra stia frequentando un altro cavaliere. Inoltre la piemontese nel mese di luglio si è sottoposta ad un lifting al viso. Stando al magazine Nuovo Tv, la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torio sarebbe fidanzata con un ... Leggi su kontrokultura

