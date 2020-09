Ultime Notizie Roma del 05-09-2020 ore 18:10 (Di sabato 5 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno coronavirus in apertura fiducioso il premier Conte Per quanto riguarda l’autunno pensa misure circostanziate per fare fronte all’emergenza covid trova inopportuna l’ipotesi della riapertura degli stati i negazionisti risponde con i numeri della pandemia ancora in corso per quanto riguarda la scuola fa riferimento alle linee guida e spiega che si interverrà a caso per caso se servirà avremo la quarantena della classe Intanto il ministro della Salute sileri spiega che i casi sono in crescita ma la situazione non è critica gli ospedali non sono sotto stress spiega anche che il vaccino contro l’influenza stagionale sarà disponibile e la campagna vaccinale inizierà anche prima o spiegando che ... Leggi su romadailynews

Covid: record di contagiati, 1.733. 11 morti nelle ultime 24 ore. Boom di tamponi, oltre 113mila. Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120. Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati. L' artista Mario Vespasiani ricorda Philippe Daverio

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Oltre 875 mila morti nel mondo Il Sole 24 ORE La Gazzetta dello Sport: "Bisoli: 'La Cremonese merita la A'. Falcinelli alla Reggina. Salernitana: c'è Tutino"

Cosueto spazio dedicato alla Serie B sulle pagine della rosea. "Intervista al tecnico della Cremonese Bisoli: “Attesa infinita. La Cremonese merita la A“. Stadi: “Monza, il Brianteo diventa U-Power St ...

Mercedes: no party (mode), no problem

Il divieto nell'uso della mappatura da qualifica deciso dalla FIA avrebbe dovuto colpire la Mercedes e, invece, le due frecce nere hanno fatto la differenza su tutti gli altri come e più che in passat ...

