Ultime Notizie Roma del 05-09-2020 ore 17:10 (Di sabato 5 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno notte tranquilla all’ospedale San Raffaele di Milano dove Berlusconi ricoverato Un positivo al coronavirus con un principio di polmonite bilaterale fonti a lui vicine affermano tutto procede regolarmente non ha febbre il premier Conte Ricorda ad averlo chiamato la sera a cui ha saputo che aveva contratto il virus per augurargli pronta guarigione messaggio di vicinanze incoraggiamento anche dell’ex moglie Veronica Lario che ti do un orata e anche un po’ preoccupata ma aggiunge che i figli l’hanno rassicurata pensa a cercare Poi faccio un colpevole parole mano che dalla figlia Marina che chiede discrezione attenzione la verità all’esterno del nosocomio uno striscione dei tifosi del Monza forza Silvio ... Leggi su romadailynews

Tirreno-Adriatico farà tappa nel cuore del sisma

(ANSA) - PIEVE TORINA, 05 SET - Partirà da Pieve Torina (Macerata), uno dei paesi del cratere sismico del Centro Italia, la settima tappa della Tirreno-Adriatico: "per l'occasione - ha detto il sindac ...

Mihajlovic 'su Covid seguite regole,dico no a critiche'

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul Covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me": Sinisa Mihajlovic, allenatore d ...

