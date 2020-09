Ultime Notizie Roma del 05-09-2020 ore 07:10 (Di sabato 5 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e venerdì 4 settembre Buongiorno dalla redazione da Francesco tale salgono i contagi in Italia ieri 10 morti e 1397 positivi 120 persone in terapia intensiva in Brasile superato i 4 milioni di contagi con quasi 125 mila vittime intanto la Commissione Europea accelera sul vaccino a novembre le prime disponibilità per i paesi membri Bruxelles ha firmato un contratto per 300 milioni di dosi del vaccino di Oxford partiti anche i test sono Si punta a un miliardo di dosi via Libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Lampedusa annunciato due giorni fa dal premier Conte dopo l’incontro con il sindaco martello con il presidente della Sicilia Musumeci tra le mie una serie di agevolazioni fiscali per i lampedusani il governo indicato Inoltre Milano come città candidata a ospitare il tribunale unificato dei brevetti in ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Covid: record di contagiati, 1.733. 11 morti nelle ultime 24 ore. Boom di tamponi, oltre 113mila #ANSA… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120.… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia +1.733 nuovi casi e 11 decessi. Nuovo record di tamponi, balzo dei ricoveri…