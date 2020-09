The Duke, la recensione: usare la farsa per raccontare un dramma (Di sabato 5 settembre 2020) La recensione di The Duke, il film inglese di Roger Michell con Helen Mirren e uno straordinario Jim Broadbent, che racconta un'incredibile quanto divertente storia vera. È col sorriso sulle labbra che ci apprestiamo a scrivere la nostra recensione di The Duke, il nuovo film di Roger Michell con protagonisti Helen Mirren e Jim Broadbent e presentato in anteprima nel fuori concorso del Festival di Venezia 2020. Senza ombra di dubbio, e senza alcun intento denigratorio, l'aggettivo che ci viene in mente per descrivere il film è "delizioso". Tratto da un'incredibile storia vera, questo film puramente british avrebbe tutte le carte in regola per essere un dramma sull'elaborazione del lutto personale e su una lotta sociale degna di Ken Loach, ma ha abbastanza cuore e intelligenza ... Leggi su movieplayer

infoitcultura : Venezia 77, 'The Duke' o del sessantenne disoccupato che rubò un Goya alla National Gallery - PaulNdanshau : @The_Duke_of_Tz @earadiofm None sense - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Solo gli inglesi sanno ancora scrivere le commedie. E The Duke lo dimostra - massimovizzotto : RT @HuffPostItalia: Solo gli inglesi sanno ancora scrivere le commedie. E The Duke lo dimostra - HuffPostItalia : Solo gli inglesi sanno ancora scrivere le commedie. E The Duke lo dimostra -