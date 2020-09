Sabrina Beccalli, l'auto bruciata in modo uniforme: a setaccio video dalle pompe di benzina. Dubbi sui resti del cane (Di sabato 5 settembre 2020) L'auto di Sabrina Beccalli , la 39enne di Crema scomparsa da Ferragosto per cui resta in carcere il suo amico 45enne Alessandro Pasini , con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere, 'è bruciata ... Leggi su leggo

(ANSA) - MILANO, 05 SET - E' bruciata in modo omogeneo ed è stata distrutta dalle fiamme come il corpo (da stabilire in modo definitivo se si tratti di un essere umano o un cane) che conteneva la Pand ...

L’auto di Sabrina incendiata col gasolio, investigatori cercano Pasini nei video dei distributori

Quasi sicuramente, per relazione dei vigili del fuoco e non perché dichiarato da Alessandro Pasini, la Fiat Panda di Sabrina Beccalli è stata incendiata dolosamente. Il referto stilato dai pompieri do ...

