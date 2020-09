Papa Francesco pubblicherà un'enciclica ispirata alla pandemia (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Papa Francesco si prepara a pubblicare un'enciclica, la terza del suo pontificato, dedicata questa volta al mondo dopo la terribile esperienza del coronavirus. Il titolo, "Fratelli tutti", indica la volontà di Bergoglio di rivolgersi all'intera umanità, perché la pandemia tutti ha colpito, senza distinzioni di sorta. La firma sarà apposta il 3 ottobre ad Assisi nel corso di una visita privata nella città del santo patrono d'Italia. La terza enciclica Il documento Papale, che segue la Lumen Fidei – la cui stesura era stata iniziata da Papa Benedetto XVI – e la Laudato sì, anticipa nei tempi di poco oltre un mese il grande convegno convocato ad Assisi per la fine di novembre, dedicato all'Economia di ... Leggi su agi

