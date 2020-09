Niente Soccer Aid per Yaya Touré: voleva assumere prostitute per i compagni (Di sabato 5 settembre 2020) Bufera in Inghilterra attorno al nome di Yaya Touré. Secondo i media inglesi del Sun (notizia confermata anche dal portale spagnolo ‘Sport‘), il centrocampista ivoriano si sarebbe macchiato di un grave misfatto a luci rosse. L’ex Barcellona e Manchester City doveva essere uno dei testimonial al Soccer Aid for Unicef 2020 in programma nel mese di settembre all’Old Trafford di Manchester. Questo è un evento benefico con cadenza biennale organizzato oltremanica dal 2006, allo scopo di destinare fondi per i programmi di sviluppo in Asia, Africa e Sud America. Tuttavia la partecipazione di Yaya Touré è saltata a causa di un episodio abbastanza controverso. Pare infatti che il calciatore si sarebbe offerto di assumere 19 prostitute per i suoi ... Leggi su sport.periodicodaily

Actually_Soccer : Non credete a niente in questo periodo perche' la macchina #calcio crea cazzate a raffica per creare e mantenere po… - Nosensecover : @lollointerista niente inter, abbiamo venduto il brand alla Red Bull, adesso si chiama RB Milan soccer -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Soccer Niente Fiorentina per Higuain, futuro è in America? Adnkronos Italia, niente Euroleague. Sfuma il sogno europeo dei viareggini in azzurro

VIAREGGIO. La Superfinal della Euro League di beach soccer si sta svolgendo senza l'Italia. E così i viareggini non potranno dare l'assalto al titolo continentale, già conquistato nel 2018. Troppi i r ...

MERCATO - Niente Fiorentina per Higuain: anche per i bookmaker il futuro è in America

Sembrava ad un passo dalla Fiorentina, invece il futuro di Gonzalo Higuain è a stelle e strisce. Le ultime parole del fratello del Pipita («non giocherà più in Italia») hanno escluso l’ipotesi di vede ...

