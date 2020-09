Monaco: due casi sospetti di positività al Covid-19 (Di sabato 5 settembre 2020) Il Monaco, attraverso un comunicato, ha reso noto il sospetto di due casi di positività al Covid-19 in prima squadra. Da quanto riporta Monaco-Matin, i due positivi sarebbero il tecnico Niko Kovac e l’estremo difensore Benjamin Lecomte. Se la notizia fosse confermata né l’allenatore né il portiere potranno scendere in campo nella prossima sfida di campionato contro il Nantes. Foto: Stemma Monaco. L'articolo Monaco: due casi sospetti di positività al Covid-19 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Un chiodo giallo su una principessa fa notizia. Charlene di Monaco con la sua scelta di stile per la presentazione del Tour de France ha ricordato Uma Thurman in Kill Bill. Ma un’altra royal è spiccat ...

Joshua Kimmich a Pozzuoli con Diego Demme, ma il Napoli non c’entra: è qui per la pizza

Un campione d'Europa a Napoli, precisamente a Pozzuoli. È il blitz di Joshua Kimmich, il terzino del Bayern Monaco, classe 1995, autore dell'assist che ha portato al gol decisivo di Kingsley Coman e c ...

