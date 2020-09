Milano: sorpresi con oltre 400 grammi di cocaina, due arresti (Di sabato 5 settembre 2020) Milano, 5 set. (Adnkronos) - Due uomini di 39 e 46 anni sono stati sorpresi con oltre 400 grammi di cocaina e sono stati arrestati dalla polizia locale a Milano. A seguito di una segnalazione, gli agenti hanno effettuato un servizio in borghese per tenere sotto controllo due auto, appartenenti ai due uomini, cittadini italiani residenti a Pieve Emanuele e Milano. Seguendo i due uomini, gli agenti sono arrivati a un capannone a Pieve Emanuele dove nel corso di una perquisizione sono stati trovati 400 grammi di cocaina, un chilo di sostanza da taglio, 43 grammi di hashish, una macchina per il confezionamento in sottovuoto, un bilancino, una pistola calibro 22 con munizioni e 138mila euro in contanti. I due uomini sono ... Leggi su liberoquotidiano

