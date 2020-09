Milan-Monza, Calabria in gol: è 1-0 (VIDEO) (Di sabato 5 settembre 2020) Bastano sei minuti al Milan per passare in vantaggio nel test amichevole contro il Monza a San Siro. A segnare Davide Calabria, autore di una grande conclusione dalla distanza che non ha lasciato scampo a Lamanna. Ottimo inizio dei rossoneri che pochi minuti dopo si sono riaffacciati dalle parti dell’ex portiere del Genoa con una conclusione di Ibrahimovic. Leggi su sportface

