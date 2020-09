Maxi Lopez Fuori Controllo Attacca l’ex Moglie Wanda Nara! (Di sabato 5 settembre 2020) Maxi Lopez, dopo aver saputo della positività di due dei suoi figli, si è scagliato contro Wanda Nara, la sua ex Moglie e attuale compagna di vita (e di lavoro) di Mauro Icardi. Ecco le dure parole del calciatore argentino. Quanti scheletri continuano a saltare Fuori dall’armadio di Wanda Nara! L’ex opinionista del “Grande Fratello Vip”, solo qualche giorno fa, aveva dichiarato che lei e Mauro Icardi, insieme alla famiglia di lui e ai suoi figli, erano tornati in salute, e assolutamente negativi, dalla loro vacanza a Ibiza, dove è stato trovato un focolaio di Covid. Peccato che Maxi Lopez, ex marito della Nara, abbia smentito categoricamente su alcuni quotidiani spagnoli le dichiarazioni ... Leggi su gossipnews.tv

