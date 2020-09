Mattarella: “Non compromettiamo le speranze dei giovani” (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA – “Non compromettiamo con scelte errate la speranza per chi verrà dopo di noi di godere di condizioni per lo meno pari di quelle di cui noi abbiamo usufruito. In caso di inattività le nuove generazioni ci domanderanno perché una generazione” che ha goduto di prosperità “non ha realizzato infrastrutture necessarieper la crescita e riforme necessarie accrescendo solo la massa del debito. Oggi viviamo condizioni irripetibili”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Forum Ambrosetti.“UE HA RITROVATO LO SPIRITO DEI PADRI FONDATORI” Leggi su dire

