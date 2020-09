La profezia di CS Lewis non esiste: le Lettere di Berlicche e la falsa citazione (Di sabato 5 settembre 2020) Il nuovo tormentone dei complottisti è una profezia di CS Lewis, scritto per esteso Clive Staples Lewis, noto autore de Le Cronache di Narnia e attuale idolo dei mendicanti del web. In un post virale viene citato un passaggio attribuito all’opera Le Lettere di Berlicche, pubblicato dall’autore nel 1942 dopo una prima apparizione sul quotidiano The Guardian. Il post riporta un dialogo immaginario con il diavolo, attribuito all’opera, in cui si racconta come sia facile condurre le anime all’inferno facendo leva sulla loro paura di ammalarsi e in questo dialogo, i complottisti, vedono una profezia della pandemia che ha colpito il mondo. IL DIAVOLO: LA PAURA DI AMMALARSI LI HA RESI PRIGIONIERI DELL’INFERNO. LA ... Leggi su bufale

