Inter, palla in mano a Ranocchia: libero di scegliere se essere ceduto o restare (Di sabato 5 settembre 2020) L’Inter lascia libera scelta a Ranocchia Tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato c’è anche Andrea Ranocchia. Il difensore nerazzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e il rinnovo per un altro anno, al momento non è così scontato. Il club ha lasciato all’ex capitano la libertà di scegliere se rimanere in nerazzurro, e fare la riserva di Stefan De Vrij, oppure trovarsi un’altra sistemazione e poter giocare con più continuità. In questo senso per lui si parla di un nuovo trasferimento a Genova, sponda rossoblu. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

