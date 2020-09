Il Segreto, anticipazioni: Alicia e Damian vogliono sequestrare Adolfo e Tomas (Di sabato 5 settembre 2020) Alicia e Damian - Il Segreto La lotta sindacale di Alicia Urrutia (Roser Tapias) e Damian (Inigo de la Iglesia) si spingerà oltre ogni limite nelle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2020. Andando contro il parere del “referente” Matias (Ivan Montes), i due alleati decideranno infatti di agire in autonomia ed organizzeranno il sequestro dei marchesini Adolfo (Adrian Pedraja) e Tomas de los Visos (Alejandro Vergara) al fine di dare un segnale ai ceti più potenti della società. Tuttavia, Matias riuscirà ad intercettare i loro piani e li bloccherà quando saranno sul punto di procedere con il rapimento. Ecco le anticipazioni. Con il ritorno di Uomini ... Leggi su davidemaggio

