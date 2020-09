Gp di Monza, le qualifiche – Disastro Ferrari: Vettel è 17esimo, Leclerc 13°. Pole Hamilton (Di sabato 5 settembre 2020) Disastro delle Ferrari nelle qualifiche del gran premio di Monza, il millesimo con le Rosse in gara. Sebastian Vettel è uscito nella Q1, mentre Charles Leclerc è stato eliminato in Q2. Il tedesco partirà 17esimo, il monegasco dalla 13esima posizione in griglia. Le Mercedes continuano il loro dominio stagionale: Lewis Hamilton ha conquistato la Pole position, seguito da Valtteri Bottas distanziato di soli 69 millesimi. “Il grosso problema è che c’erano troppe macchine, alcuni hanno superato ed è stato un casino. Era una situazione da gestire meglio, quando siamo usciti dai box eravamo bloccati. È stato il momento sbagliato”, ha spiegato Vettel ai microfoni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkySportF1 : ? Vettel eliminato in Q1 a Monza insieme a Grosjean, Giovinazzi, Russell e Latifi LIVE ? - SkySportF1 : Non si può entrare, ma almeno si sente il rombo dei motori! ?? SOUND ON dal parco di Monza: alle 15 le qualifiche,… - rtl1025 : ?? Qualifiche del #ItalianGP amare per la #Ferrari di #Vettel. Sul circuito di Monza, il tedesco non è riuscito a qu… - PfanThereal : Ero stitico, poi ho visto le #qualifiche del gp di #Monza e ho risolto. #binottout #Ferrari - sportface2016 : #F1 #ItalianGP, la griglia di partenza: #Hamilton in pole, #Ferrari indietro -