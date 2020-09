Giugliano. Regionali, inaugurato comitato di Marciano: “Impegno per ambiente e litorale” (Di sabato 5 settembre 2020) inaugurato questa mattina il comitato elettorale di Antonio Marciano, consigliere regionale uscente e ricandidato nella lista del Partito democratico a sostegno di Vincenzo De Luca. Marciano ha ribadito il suo impegno per l’area giuglianese sul fronte ambientale e per la valorizzazione del litorale portando avanti il progetto del master plan. Presenti vertici del partito locale, … L'articolo Giugliano. Regionali, inaugurato comitato di Marciano: “Impegno per ambiente e litorale” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Scisciano : Campania, Regionali. Giugliano (+Campania in Europa) incontra pendolari e lavoratori della Circumvesuviana: Giuglia… - Scisciano : Campania, Regionali. Giugliano ( +Campania in Europa) incontra pendolari e lavoratori della Circumvesuviana: Giugli… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Regionali Campania 2020, Molteni rilancia la battaglia della Lega: «Chiuderemo il campo rom di Giugliano» https://t.co… - mattinodinapoli : Regionali Campania 2020, Molteni rilancia la battaglia della Lega: «Chiuderemo il campo rom di Giugliano» -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Regionali Giugliano. Regionali, inaugurato comitato di Marciano: "Impegno per ambiente e litorale" Teleclubitalia Elezioni Giugliano. La squadra di Nicola Pirozzi, l’accordo Pd-M5S laboratorio nazionale

E’ sicuramente l’accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle l’asso nella manica della coalizione di Nicola Pirozzi, candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra. Giugliano sa ...

Per ogni scelta un’insidia nelle urne: il mare mosso della politica vastese

I toni (mai soft, dall'inizio del quinquennio) sono destinati a salire ancora mentre si allungano (ulteriormente) i tempi del Consiglio comunale, nonostante il rinvio di 55 dei 67 punti, record di lun ...

E’ sicuramente l’accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle l’asso nella manica della coalizione di Nicola Pirozzi, candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra. Giugliano sa ...I toni (mai soft, dall'inizio del quinquennio) sono destinati a salire ancora mentre si allungano (ulteriormente) i tempi del Consiglio comunale, nonostante il rinvio di 55 dei 67 punti, record di lun ...