Furto in una tabaccheria di Bonito, malviventi in fuga ad Avellino (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBonito (Av) – Questa notte è stato perpetrato un Furto in una tabaccheria di Bonito. Forzata la porta d’ingresso, i ladri si sono introdotti nell’esercizio commerciale e rubato tabacchi e biglietti “Gratta e vinci” in corso di quantificazione. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Intercettata ed inseguita la potente Audi utilizzata dai malviventi, che ad Avellino ha fatto perdere le tracce. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

