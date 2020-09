Elettra Lamborghini, splende alla festa per l’addio al nubilato e conferma la data delle nozze (Di sabato 5 settembre 2020) Si fa sempre più vicino il giorno delle attesissime nozze tra l’ereditiera Elettra Lamborghini e il dj Afrojack. Dopo tanto chiacchiericcio e speculazioni sulla data della celebrazione del matrimonio, a fare chiarezza una volta per tutte, è arrivata la stessa futura sposa che ha confermato il grande giorno per il prossimo 26 settembre. A circa due settimane da quello che sarà una delle giornate più importanti della sua vita, la Lamborghini è partita insieme alle sue amiche più care per celebrare il suo addio al nubilato in una bellissima tenuta campana. A fare da sfondo agli eccentrici festeggiamenti tra simpatici gadget e karaoke, infatti, la tenuta San Domenico che negli anni scorsi ha ... Leggi su dilei

