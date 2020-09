Covid, Mattarella: “Ue coraggiosa, ora rapidità su Recovery fund. Non compromettere la speranza delle nuove generazioni” (Di sabato 5 settembre 2020) Interviene in video al Forum Ambrosetti a Cernobbio e sottolinea come l’emergenza coronavirus sia stata “uno spartiacque per la Ue che in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovative”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dedica alla collaborazione congiunta dei Paesi europei il suo discorso e in riferimento al Recovery fund, che “servirà a porre condizioni di maggior equilibrio”, esorta a “non fare della Ue mera istanza di trasferimento dei fondi. I cittadini vivono con ansia e incertezza questo momento. Il processo di approvazione deve proseguire con la più grande rapidità per rendere le risorse disponibili già all’inizio del 2021, e velocemente piani nazionali di rilancio. Si tratta di una possibilità unica e forse irripetibile di ... Leggi su ilfattoquotidiano

