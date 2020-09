Covid, 1.695 nuovi casi e 16 morti (Di sabato 5 settembre 2020) (Adnkronos) – Coronavirus, crescono i morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 16 i decessi, portando il numero totale delle vittime a 35.534. E’ quanto risulta dal report del ministero della Salute, pubblicato sul sito della Protezione Civile. I nuovi contagi sono stati 1695 a fronte di 107.658 tamponi. I guariti sono stati 583 . Così il numero delle persone che dall’inizio dell’emergenza ha superato il virus sale a 209.610. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

