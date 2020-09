Conte: «Draghi? L’avrei voluto alla guida della Commissione Ue ma mi disse che era stanco» (Di sabato 5 settembre 2020) Il premier alla festa del Fatto Quotidiano ha parlato del futuro dell’ex presidente della Bce. E sul presidente Mattarella: «Vedrei benissimo un suo secondo mandato» Leggi su corriere

borghi_claudio : Eccerto, DRAGHI che aveva bisogno della raccomandazione di CONTE. Preparate la camicia di forza. Governo, Conte… - fattoquotidiano : Conte: “Proposi Draghi come presidente della Commissione europea ma si rifiutò. Lui al mio posto? Non è un rivale,… - fattoquotidiano : Sondaggi, Conte il leader più amato: seguono Zaia e Draghi. Cala ancora la Lega (ma resta primo partito). Al refere… - martinoloiacono : - La sparata su Draghi - Le dichiarazioni di Di Maio (“mi rassicura che Conte sia il premier”) - Lo strafalcione su… - nicolomontarini : Questa sì che è bella. Conte su Draghi: 'Lo avrei voluto alla guida della Commissione Ue'. Conte che fa da navigator a Draghi... -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Draghi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si dice «fiducioso per l’autunno» in merito all’emergenza coronavirus. «Penso a misure circostanziate. Non vedo condizioni per un nuovo lockdown», ha detto i ...Intervento a tutto campo del premier Giuseppe Conte alla festa del Fatto, dalla pandemia al referendum fino a Mario Draghi. Per Giuseppe Conte Mario Draghi non è un rivale. Il premier lo ha detto inte ...