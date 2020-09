Conte contro l’apertura degli stadi: “È inopportuna” (Di sabato 5 settembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, duro contro la riapertura degli stadi in tempi brevi: “L’assembramento sarebbe inevitabile” Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto durante la cerimonia de Il Fatto Quotidiano circa la riapertura degli stadi. Dal Cts non arrivano segnali incoraggianti e il premier è contrario a riaccogliere i tifosi in tempi brevi. “Per quanto mi riguarda – ha affermato Conte – la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna“. Il premier si è mostrato fiducioso per i mesi a ... Leggi su zon

renatobrunetta : Abbiamo una grande occasione per difendere la democrazia parlamentare, per collocare tutto il centrodestra contro i… - borghi_claudio : La democrazia negata ha tante forme. Attaccarla con la magistratura è un'idea pessima e non conviene a nessuno. La… - matteosalvinimi : ROMEO INCALZA IL GOVERNO AL SENATO: 'PERCHÉ CONTE NON HA PRESO MISURE REPENTINE CONTRO IL VIRUS? #vociitaliane - Immaguarino6 : RT @ultimenotizie: Premier #Conte: “A chi pensa che la pandemia non esista rispondiamo con i numeri: 35.518 mila decessi. Punto. Punto. Pun… - VirgilioVazzari : “Noi siamo il popolo”, centinaia a Roma contro la dittatura sanitaria di Conte -