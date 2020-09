Che cos’è il macis e perché fa bene: scopri questa spezia esotica (Di sabato 5 settembre 2020) Che cos’è il macis e perché fa bene: scopri questa spezia esotica. Per macis si intende la pellicina o membrana che avvolge e protegge i semi della noce moscata. In India la essiccano e la adoperano come spezia e nel subcontinente è un ingrediente molto popolare. Più nel dettaglio, il macis ha un sapore più discreto rispetto a quello della noce moscata e si usa in cucina soprattutto per piatti salati, ai quali regala un colore chiaro e luminoso, tra il giallo e l’arancio. Si usa anche nella preparazione di miscele di spezie, per esempio il curry, in acluni tipi di aceto speziato, per conservare le verdure o per preparare liquori, per esempio il nocino. È ... Leggi su pianetadonne.blog

