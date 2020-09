Cgia: 'Un lavoratore su 4 è sovraistruito e quindi demotivato' (Di sabato 5 settembre 2020) Sono oltre 5,8 milioni gli occupati sovraistruiti presenti in Italia pari ad un addetto su quattro e ciò causa demotivazione. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia. Gli artigiani si riferiscono ai ... Leggi su tgcom24.mediaset

nordesteconomia : RT @cgiamestre: Cgia: in Italia un lavoratore su 4 è sovraistruito - stefanol2006 : RT @masaccio_: Secondo la mitica Cgia di Mestre: '1 lavoratore su 4 è sovraistruito'. Nel paese con meno laureati dell'Europa occidentale.… - cannedcat : RT @masaccio_: Secondo la mitica Cgia di Mestre: '1 lavoratore su 4 è sovraistruito'. Nel paese con meno laureati dell'Europa occidentale.… - 73deva73 : Cgia: 'Un lavoratore su 4 è sovraistruito e quindi demotivato' - Tgcom24,poi però abbiamo dei parlamentari che se a… - via_portami : RT @masaccio_: Secondo la mitica Cgia di Mestre: '1 lavoratore su 4 è sovraistruito'. Nel paese con meno laureati dell'Europa occidentale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgia lavoratore

Sono oltre 5.800.000 gli occupati sovraistruiti presenti in Italia. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Ci riferiamo ai diplomati e ai laureati che svolgono una professione per la quale il titolo di ...In Veneto si profila un plebiscito per il presidente uscente Luca Zaia, il leghista che governa la Regione dal 2010. L’ex ministro delle Politiche agricole del quarto governo Berlusconi è sostenuto da ...