Calabria, dopo più di tre mesi un nuovo decesso: non accadeva dal 29 maggio scorso (Di sabato 5 settembre 2020) nuovo decesso in , dopo oltre tre mesi, di un paziente positivo al . La vittima è un 72enne di Napoli, probabilmente in vacanza sulla costa ionica cosentina, ricoverato nel reparto di malattie ... Leggi su leggo

Agente_Lisa : Un punto di vista inusuale per ammirare l'Etna: dalla Calabria. E con un tramonto spettacolare immortalato dagli el… - Mauri_SMM_SEO : #News Ultim'ora Coronavirus: dopo tre mesi nuova vittima in Calabria - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid in Calabria, dopo più di tre mesi un nuovo decesso: non accadeva dal 29 maggio scorso - lorellaspinell4 : RT @AngeloCiocca: E' una barzelletta? Non bastavano i già numerosi consulenti, le task force, i 'tecnici' durante e dopo il #lockdown ? Ora… - CorsoNuovo : @marco_ramiccia dopo il 23 si andra' da commisso per cercare di strappare milenkovic(kambulla-fofana e simili pront… -