Busto Arsizio, 16 casi di legionella: in corso controlli igienico sanitari (Di sabato 5 settembre 2020) Busto Arsizio, Varese,, 5 settembre 2020 - Sono in corso, a Busto Arsizio, controlli igienico sanitari dopo 16 i casi di legionella accertati ieri. Mentre "il decesso registrato non e' attribuibile ... Leggi su ilgiorno

Agenzia_Ansa : #Legionella: 16 casi a Busto Arsizio, 1 morto #ANSA - LaStampa : Già fatti i primi prelievi delle acque nelle abitazioni e il controllo dell’acquedotto e delle torri di raffreddame… - repubblica : Un morto e sedici casi di legionella a Busto Arsizio: accertamenti igienico-sanitari in corso - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Legionella: 16 casi a Busto Arsizio, 1 morto #ANSA - ilriformista : Dopo i casi accertati di #legionella a Busto Arsizio scattano i controlli -