Barbara d’Urso, che bomba: sotto la camicia… niente (Di sabato 5 settembre 2020) Sexy Barbara d’Urso che su Instagram condivide un suo scatto davvero mozzafiato. Ma la domanda sorge spontanea: cosa c’è sotto la camicia? Ecco le foto sotto la camicia… niente. Anzi, uno splendido stacco di cosce e gambe lunghissime che a 63 anni possono fare invidia a chiunque. Anche alle ragazzine di vent’anni. Barbara d’Urso regala uno scatto davvero mozzafiato che condivide sul suo profilo Instagram. Lei è inArticolo completo: Barbara d’Urso, che bomba: sotto la camicia… niente dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - eliiannu : Solo io non sopporto Barbara D' Urso con il suo fastidioso entusiasmo? #Daydreamer - 16_opamp : RT @100kgdicaos: La delfina chiede rispetto e discrezione ai mezzi di informazione. Le auguro tutto il rispetto e la discrezione che le tra… - 100kgdicaos : La delfina chiede rispetto e discrezione ai mezzi di informazione. Le auguro tutto il rispetto e la discrezione che… - blossomjiaer : RT @mikachwoo: @blossomjiaer prossimo step: pomeriggio cinque da barbara d'urso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia