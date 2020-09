“Asessuale? Problemi fisici o mentali”: Taylor Mega la spara grossa e scoppia la polemica social (Di sabato 5 settembre 2020) E’ un sabato frizzantino, quello odierno, tutto merito di alcune influencer che fanno di tutto per non annoiarci. Dopo lo scivolone di Beatrice Valli, ecco che arriva in prima linea anche Taylor Mega a far scoppiare una polemica che in queste ore sta scatenando gli utenti social che non hanno affatto apprezzato la sua definizione... L'articolo “Asessuale? Problemi fisici o mentali”: Taylor Mega la spara grossa e scoppia la polemica social proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

MrsHannigram : RT @sbrinzii: Quindi secondo Taylor Mega chi è asessuale ha problemi di natura fisica o mentale. Mi chiedo di che natura siano i suoi invec… - jaureguistattos : RT @sbrinzii: Quindi secondo Taylor Mega chi è asessuale ha problemi di natura fisica o mentale. Mi chiedo di che natura siano i suoi invec… - shadeson_ : RT @sbrinzii: Quindi secondo Taylor Mega chi è asessuale ha problemi di natura fisica o mentale. Mi chiedo di che natura siano i suoi invec… - bvbynijmri : RT @sbrinzii: Quindi secondo Taylor Mega chi è asessuale ha problemi di natura fisica o mentale. Mi chiedo di che natura siano i suoi invec… - sbrinzii : Quindi secondo Taylor Mega chi è asessuale ha problemi di natura fisica o mentale. Mi chiedo di che natura siano i… -

