Al Teatro Romano di Fiesole «Panico ma rosa – dal diario di un non intubabile», di e con alessandro Benvenuti (Di sabato 5 settembre 2020) Un testo «di genere Po Ca Co: Poetico Catastrofico Comico» lo definisce l'autore, che dalla pandemia è stato sfiorato davvero Leggi su firenzepost

FIRENZE – Al Teatro Romano di Fiesole lunedì 7 settembre alle ore 21.15 andrà in scena, nell’ambito della 73ma Estate Fiesolana, «Panico ma rosa – dal diario di un non intubabile», scritto e interpret ...

