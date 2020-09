Abbandono di rifiuti ad Ardea, Ierace: «Telecamere strumento utile, vogliamo trovare i responsabili di queste pratiche criminali» (Di sabato 5 settembre 2020) La recente operazione conclusa ad Ardea dai caschi bianchi rutuli in merito al contrasto al fenomeno dell’Abbandono illecito di rifiuti sul territorio è stata così commentata dal Comandante della Polizia Locale di Ardea Sergio Ierace: «Questi gettiti illeciti e questa modalità criminale di movimentare e gestire i rifiuti sul territorio, appaiono pratiche eseguite da soggetti che senza scrupoli non comprendono che tali comportamenti sono lesivi non solo nei confronti dei comuni che li subiscono, ma anche nei confronti dell’intera società di cui gli autori stessi fanno parte. Forse costoro credono scioccamente che tali contaminazioni riguardino solo i territori magari lontano dalle proprie abitazioni e residenze, pensando ... Leggi su ilcorrieredellacitta

