Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 09 | 45

VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE 09:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA RUSTICA. CI SONO INCOLONNAMENTI DA BUFALOTTA. IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E LA RUSTICA A CAUSA DELL'INCIDENTE SUL RACCORDO CI SONO CODE SUL TRATTO URBANO DELL'A24 DA TORCERVARA IN DIREZIONE DI SETTECAMINI UN ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA GENERA CODE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA. VERSO L'EUR CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI. SULLA CASSIA VEIENTANA UN VEICOLO IN PANNE CREA CODE TRA GIUSTINIANA E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI FORMELLO TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A Roma ANCHE SULLA

